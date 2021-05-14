Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Израиле и секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ночь на пятницу, 14 мая, призвал немедленно прекратить боевые действия в Израиле и секторе Газа, напомнив, что с обеих сторон гибнут люди – мирные жители палестинского анклава и еврейского государства.

«Я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Погибло слишком много ни в чем не повинных мирных жителей», - написал генсек ООН на своей странице в Twitter.

Антониу Гутерриш добавил, что этот конфликт может только усугубить обострение ситуации на Ближнем Востоке и «экстремистскую деятельность во всем регионе».

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 16 мая, Совет Безопасности Организации соберется на экстренное заседание, на котором члены СБ обсудят обострение палестино-израильского конфликта.

Напомним, как писал сайт kp.ru, этой ночью воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали массированную операцию в секторе Газа. В ответ движение ХАМАС запустило по израильским городам полторы сотни ракет.

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