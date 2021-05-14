При стрельбе в США пострадали девять человек

Стрельба произошла в американском штате Род-Айленд Фото: REUTERS

Вечером в четверг, 13 мая, в американском городе Провиденс (штат Род-Айленд) неизвестные открыли огонь по людям, в результате ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере девять человек, передает местный телеканал WPRI со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов города, стрельба произошла около 19.00 по местному времени (03.00 мск), все пострадавшие – молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет, они доставлены в больницу. Сообщается также, что состояние троих раненых медики оценивают как критическое. Полиция пока никого не задержала. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Стоит отметить, что случаи применения огнестрельного оружия в США – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, в результате стрельбы 1 мая в Вашингтоне серьезно пострадал ребенок: семилетняя девочка получила сквозное огнестрельное ранение в грудь и была доставлена в больницу в критическом состоянии.