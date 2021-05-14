Биолог «Вектора»: Масштабных эпидемий оспы уже не возникнет, но заразный вирус мутирует среди обезьян

14 мая в мире отмечается День первой прививки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Масштабных эпидемий оспы, победу над которой человечество одержало три десятилетия назад, уже не возникнет, но заразный вирус мутирует среди обезьян. Об этом в интервью «Комсомольской правде» накануне международного Дня первой прививки рассказала заместитель руководителя новосибирского научного центра «Вектор» по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

Эксперт отметила, что «та натуральная оспа, которая вызывала эпидемии и уносила миллионы человеческих жизней в прошлом, побеждена», и уже с 1980 года детям перестали делать противооспенные прививки, однако в Африке и сейчас регулярно происходят вспышки оспы обезьян.

«Их возбудитель очень похож на вирус натуральной оспы. Масштабных эпидемий среди людей не возникает потому, что нынешняя обезьянья оспа обладает низкой трансмиссивностью. То есть, от животного к человеку заболевание передается плохо, вероятность такого заражения низкая. Но стоит вирусу приобрести несколько мутаций и начать передаваться между людьми более эффективно, и мы можем получить аналог натуральной оспы, способной вызывать крупные эпидемии», - сказала Татьяна Непомнящих.

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14 мая в мире отмечается День первой прививки. В этом году он юбилейный: 225 лет назад, в 1796 году, впервые в истории человечества английский врач Эдвард Дженнер успешно привил коровьей оспой 8-летнего мальчика Джеймса Фиппса. Прошло еще 184 года, и 8 мая 1980-го Всемирная организация здравоохранения официально заявила: «Мир и все его народы одержали победу над оспой (подробности).