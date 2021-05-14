В стычках с полицией Израиля пострадали 139 палестинцев

Наиболее ожесточенные столкновения в четверг вечером происходили близ города Иерихон на Западном берегу Фото: REUTERS

Этой ночью в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан продолжались вспыхнувшие накануне массовые протесты, которые обернулись беспорядками и ожесточенными столкновениями протестующих с сотрудниками правоохранительных органов Израиля. В стычках с военной полицией пострадали по меньшей мере 139 палестинцев, передает радиостанция Dunya Al Watan.

«Наши медицинские бригады приняли 139 раненых человек начиная с вечера четверга на Западном берегу и в Иерусалиме», - говорится в заявлении Палестинского общества Красного Полумесяца, которое цитирует радиостанция.

Отмечается, что самые ожесточенные столкновения происходили в четверг вечером козле города Иерихон на Западном берегу. Там в стычках с израильской пограничной полицией травмы получили 33 араба.

Ранее сообщалось, что за последние трое суток погибли более 100 палестинцев, пострадали свыше 600. Напомним, как писал сайт kp.ru, этой ночью воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали массированную операцию в секторе Газа. В ответ движение ХАМАС запустило по израильским городам полторы сотни ракет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Конфликт на Ближнем Востоке: Тысяча ракет в сторону Израиля, столкновения с арабами в городах

Начавшийся на прошлой неделе конфликт между Израилем и Палестиной продолжает ухудшать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Теперь противостояние между двумя сторонами привело к всплеску насилия со стороны арабского населения, проживающего на территориях, контролируемых Тель-Авивом (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Тысячи ракет, беспорядки и линчевания: Израильско-палестинский конфликт перерастает в гражданскую войну

Израиль и движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, де-юре являющегося территорией Палестинской национальной автономии, продолжают обмениваться ракетными ударами. По Израилю прокатились волны погромов, в одном из городов введен комендантский час (подробности).