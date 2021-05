NYP: Трамп в июне возобновит митинги своих сторонников

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп собирается возобновить проведение митингов своих сторонников уже в следующем месяце – в июне. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает газета New York Post.

Даты и место мероприятий пока неизвестны. По данным собеседников издания, сейчас штаб экс-президента США выбирает, где провести первые два митинга в поддержку политиков от Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году. Третье мероприятие планируется провести незадолго до 4 июля, когда американцы будут отмечать главный национальный праздник страны День независимости США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее заблокированный во всех крупных соцсетях Трамп запустил новый сайт под названием From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»). Новая интернет-платформа размещена на сайте комитета политических действий Save America («Спасти Америку»), там будут публиковаться обращения Трампа к своим сторонникам.