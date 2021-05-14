Биолог рассказала о создании универсальных прививок против гриппа и коронавируса

Ученые давно пытаются создать универсальную вакцину Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ученые давно пытаются создать универсальную вакцину от гриппа, которая сохраняла бы свою эффективность против любых штаммов. . Об этом в интервью «Комсомольской правде» накануне международного Дня первой прививки рассказала заместитель руководителя новосибирского научного центра «Вектор» по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

«В случае с гриппом человечество стремится к созданию универсальной вакцины, Всемирная Организация здравоохранения рекомендовала приступить к решению этой задачи. Против коронавируса такие разработки тоже ведутся. Но надо понимать, что многие вакцины требуют повторной прививки не только потому, что меняется штамм вируса, но и потому, что иммунитет сохраняется ограниченное время», - отметила эксперт.

Биолог добавила, что ученые пока не знают точного срока иммунной защиты от коронавирусной инфекции, «но все выглядит так, что она тоже вряд ли будет сохраняться на долгие годы».

«Хотя, теоретически, и здесь возможен выход – создать вакцину, которая способна была бы стимулировать клетки иммунной памяти много лет. Все это вызовы, которые будут стоять перед учеными в ближайшие годы», - подытожила Татьяна Непомнящих.

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14 мая в мире отмечается День первой прививки. В этом году он юбилейный: 225 лет назад, в 1796 году, впервые в истории человечества английский врач Эдвард Дженнер успешно привил коровьей оспой 8-летнего мальчика Джеймса Фиппса. Прошло еще 184 года, и 8 мая 1980-го Всемирная организация здравоохранения официально заявила: «Мир и все его народы одержали победу над оспой (подробности).