В России не исключают причастности ЦРУ к кибератаке на трубопровод в США

Colonial Pipeline сообщила о хакерской атаке в минувшую пятницу, 7 мая Фото: REUTERS

Президент компании Info Watch Наталья Касперская предположила, что к атаке на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline могут быть причастны хакеры из ЦРУ. Она напомнила, что специализирующаяся на скандальных разоблачениях организация WikiLeaks в ходе своего расследовании еще четыре года назад выяснила, что в Центральном разведывательном управлении США существует подразделение UMBRAGE, которое маскируется подизвестные хакерские группы из разных стран – например, из России, Китая, Северной Кореи или Ирана.

«Как правило, если кибер-атакующий не захочет оставить о себе какую-то информацию, то доподлинно установить его происхождение практически невозможно», - уточнила Касперская в беседе с РИА Новости.

Поэтому, по ее словам, невозможно сказать с уверенностью, что «атаку произвела хакерская группа из России, или это не было спровоцировано ими самими».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Colonial Pipeline сообщила о хакерской атаке неделю назад, 7 мая, после чего отключила некоторые линии для сдерживания «угрозы, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы». Министерство транспорта США ввело режим региональной чрезвычайной ситуации в южных и восточных штатах.

В Белом доме в произошедшем обвинили хакеров из России. Президент США Джо Байден заявил, что не располагает свидетельствами и доказательствами причастности России к кибератаке на трубопроводную компанию.