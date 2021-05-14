Последние новости на утро 14 мая 2021: Пентагон не комментирует инцидент с военной колонной США в Сирии

«КП» – о последних новостях на утро 14 мая 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 14 мая 2021 года. В Пентагоне не стали комментировать инцидент в Сирии, где военная полиция Вооруженных сил России остановила и заставила развернуться колонну военной техники США, которая нарушила протоколы деконфликтации и двигалась по несогласованному маршруту.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие развернули в обратном направлении колонну американской военной техники – шесть бронеавтомобилей типа MRAP – в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке САР. В заявлении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подчеркивается, что подразделения ВС США, в отличие от России, находятся на сирийской территории незаконно.

Этой ночью воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали массированную операцию в секторе Газа. Первые удары были нанесены по расположенным на территории анклава складам с оружием, которое принадлежит радикальному движению ХАМАС. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в Газе будет продолжаться «столько, сколько потребуется».

В ответ на эти действия движение ХАМАС запустило по израильским городам полторы сотни ракет, из-за чего израильтянам, живущим в поселениях у сектора Газа, велено не покидать бомбоубежища.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия, напомнив, что с обеих сторон гибнут люди – мирные жители палестинского анклава и еврейского государства.

Тем временем президент компании Info Watch Наталья Касперская предположила, что к атаке на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline могут быть причастны хакеры из ЦРУ.

Кроме того, накануне вечером в Шереметьево при попытке вылететь в Минск задержан младший сын экс-губернатора Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина – Алексей. Бывшему вице-премьеру Мордовии Алексею Меркушкину будет предъявлено обвинение в даче взятки и в мошенничестве при покупке «Мордовэкспортцентра».

Новость от соседей: прокуратура Украины намерена оспорить решение киевского суда о домашнем аресте лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора страны Тарас Говда.

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14 мая в мире отмечается День первой прививки. В этом году он юбилейный: 225 лет назад, в 1796 году, впервые в истории человечества английский врач Эдвард Дженнер успешно привил коровьей оспой 8-летнего мальчика Джеймса Фиппса. Прошло еще 184 года, и 8 мая 1980-го Всемирная организация здравоохранения официально заявила: «Мир и все его народы одержали победу над оспой (подробности).