Украинского депутата избили в прямом эфире из-за спора о рынке земли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший депутат украинской Верховной рады Олег Барна устроил драку с депутатом от партии «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком в прямом эфире шоу из-за спора о запуске рынка земли на территории Украины. Инцидент произошел в эфире передачи «Политика без правил», которую транслировали на телевизионном канале «ПравдаТут» в пятницу, 14 мая.

Между бывшим и нынешним депутатами украинской Рады завязался спор о целесообразности запуска в государстве рынке земле. Словесная перепалка с взаимными оскорблениями быстро переросла в драку.

Во время конфликта Олег Барна встал со своего места, повалил оппонента на кресло и несколько раз ударил его кулаком. Телеведущие вмешались и смогли остановить драку. После потасовки на лице депутата от фракции «Слуга народа» осталась гематома.

Напомним, несколько лет назад Барна, будучи депутатом Рады от партии «Блок Петра Порошенко», попытался вынести на руках с трибуны парламента занимавшего тогда пост главы правительства Украины Арсения Яценюка, из-за чего также началась потасовка.