Мошенники начали предлагать россиянам инвестировать в компанию Илона Маска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Злоумышленники придумали новый способ кражи данных жителей России с помощью фишинговых сайтов и обещаний большого заработка от инвестиций в проекты крупных российских и иностранных компаний. Об этом в пятницу, 14 мая, рассказала специалисты компании Bi.Zone.

Мошенники начали создавать фишинговые сайты, на которых россиянам предлагается принять участие в инвестиционных проектах известных российских и зарубежных организацией, например, крупных банков, компаний нефтяной отрасли и даже американской компании Tesla Илона Маска.

Мошеннические сайты представляют собой одну страницу, на которой содержится форма для сбора личной информации. После ввода данных в это окно появляется сообщение с обещанием перезвонить, но, разумеется, никаких действий не следует.

- Вероятно, данные собираются для использования в рамках социальной инженерии, когда мошенники обзванивают людей. За минувший год эксперты зафиксировали уже более 600 таких мошеннических сайтов, - цитирует издание РИА Новости предупреждение компании.

Представители Центробанка России, в свою очередь, сообщили что такая схема является типичным примером фишинга. Чтобы не стать жертвой злоумышленники, никогда нельзя сообщать незнакомцам или вводить на сомнительных ресурсах своих личные данные.