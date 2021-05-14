В США заявили о росте риска «катастрофической» кибератаки на страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Риск катастрофической по своим последствиям кибератаки на США возрастает с каждым днем. Об этом в четверг, 13 мая, заявил в ходе онлайн-брифинга и.о. главы американского Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности Брэндон Уэйлс.

Эксперт, комментируя кибератаку на крупнейшую в стране трубопроводную компанию Colonial Pipeline, отметил, что речь в данном случае не идет о том, что власти Штатов назвал бы «катастрофическим инцидентом».

- Но вероятность возникновения настоящей угрозы именно катастрофического инцидента в киберпространстве возрастает почти с каждым днем. Все больше масштабных кибератак происходит со стороны наших противников, которые становятся все более агрессивными. Сегодня мы видим только прелюдию к крупной атаке, - убежден Брэндон Уэйлс, чьи слова цитирует агентство ТАСС в пятницу.

Он отметил также, что растет «изощренность» действий хакеров и темп атак.

Как писал сайт Kp.ru, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в своем вчерашнем выступлении заявил, что американские власти не считают правительство России причастным к кибератаке на трубопровод Сolonial Pipeline.

При этом глава компании Info Watch Наталья Касперская предположила, что к атаке на крупнейшую американскую трубопроводную компанию могут быть причастны хакеры из ЦРУ.