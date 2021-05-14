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Экономика14 мая 2021 7:47

Депутат Госдумы предложил ввести новое пособие для пенсионеров

В России может появиться пособие для пожилых граждан на покупку средств индивидуальной защиты
Ксения АНУФРИЕВА
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Депутат Госдумы предложил ввести новое пособие для пенсионеров

Депутат Госдумы предложил ввести новое пособие для пенсионеров

Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат российской Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести в стране новое ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты. В своем письме главе Минтруда РФ законодатель отмечает, что эпидемия коронавирусной инфекции показала важность использования средств индивидуальной защиты и профилактики вируса.

По словам Ивана Сухарева в особенности обеспечение масками актуально для людей пенсионного возраста, которые наиболее уязвимы и подвержены тяжелым последствиям и формам заболевания, а также могут быть стеснены в финансовом плане в вопросе регулярной покупки таких средств защиты.

- Прошу оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия на сумму в десять тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидсезона лицам, которые достигли пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты, - говорится в письме, которое в пятницу, 14 мая, цитирует RT.

Депутат отметил, что для недопущения злоупотреблений пособие можно давать с помощью именного сертификата или другого механизма, позволяющего расходовать средства только на установленные цели.