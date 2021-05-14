Гинцбург: назальную вакцину от коронавируса в России зарегистрируют в 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Интерназальная вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная учеными научного центра имени Гамалеи, выйдет на клинические исследования в конце текущего или начале следующего года. Препарат могут зарегистрировать в России уже в 2022 году. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил глава центра Александр Гинцбург.

Он сообщил, что в настоящее время специалисты проводят доклинические исследования препарата.

- Центром имени Гамалеи проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от коронавирусной инфекции. Одним из направлений является разработка назальной формы вакцины. В клинику планируем войти в конце этого – начале 2022 года, с выходом на регистрацию такой вакцины в следующем году, - сообщил Александр Гинцбург в интервью агентству ТАСС.

Ранее глава центра имени Гамалеи говорил, что пока что предполагается, что введение назальной вакцины будет двукратным, однако и не исключается одноразовое. Преимущество такой формы препарата заключается в том, что побочных эффектов практически не будет.