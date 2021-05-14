В России в апреле 2021 подорожали сосиски и майонез Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цены на продукты в несетевой рознице за апрель текущего года выросли в России на 0,67 процента. Больше всего за минувший месяц подорожали майонез, сосиски, колбаски и сардельки. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили специалисты компании «Эвотор».

По сравнению с апрелем прошлого года цены на продукты в стране увеличились на четыре процента.

Средняя цена майонеза выросла за месяц на 4,6 процента, а сосиски и сардельки стали дороже на три процента по сравнению с мартом текущего года. Менее, чем на два процента, выросли цены на сыр, растительное масло, конфеты и консервы. Выпечка, сдоба, печенье и сливочное масло подорожали на один процент.

- В некоторых категориях средние цены в несетевых магазинах немного упали. Так, сметана подешевела на два процента, полуфабрикаты из мяса - на 0,4 процента, а каши – на 0,3 процента, - говорится в сообщении компании, которое цитирует РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство России не намерено продлевать соглашения с бизнесом по поводу стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Срок действия соглашений истекут в июне и октябре 2021 года.