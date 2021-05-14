Профсоюз врачей Японии потребовал отменить Олимпиаду в Токио Фото: REUTERS

Профсоюз японских врачей потребовал у правительства страны отменить Олимпийские и Паралимпийские игры этого года в Токио из-за сложной эпидемической ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает телеканал NHK.

Официальное требования профсоюза уже передали в министерство здравоохранения Японии. Медики пишут, что даже при проведении Олимпиады без зрителей на территорию государства приедут десятки тысяч спортсменов и сопровождающих их лиц, а это может нести серьезную угрозу роста заболеваемости коронавирусом.

- Врач и медицинские работники из-за чрезмерной занятости с трудом участвуют в таком важном деле как вакцинация от коронавируса, а уже до волонтерства на Олимпийских и Паралимпийских играх у них руки тем более не дойдут, - заявил глава профсоюза врачей Японии Наото Уэяма.

Как писал сайт kp.ru, в соответствии с проведенным в Японии опросом, подавляющее большинство жителей государства выступили за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио.