Минобороны России показало архивные фото советских военачальников Великой Отечественной войны

Александр Иванович Покрышкин (на веслах) с женой Марией Кузьминичной и дочерью Светой. Дача в Подмосковье

Российское министерство обороны опубликовало уникальные архивные фотографии советских военачальников Великой Отечественной войны, запечатленных во время отдыха от ратных будней. Ведомство публикует снимки в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы».

На официальном сайте российского военного ведомства создали специальный раздел с галереей уникальных фотографий известных военных начальников и полководцев СССР в минуты семейного дачного отдыха в послевоенные десятилетия.

Маршал Баграмян в гостях у Я.Э. Калнберзина - бывшего первого секретаря ЦК КП Латвии

- Посетитель раздела смогут увидеть главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна или Маршала СССР Ивана Баграмяна за приготовлением шашлыков. Многие военачальники дружили семьями и проводили совместным отдых. Некоторые даже становились родственниками, - говорится в сообщении Минобороны.

В разделе можно также найти архивные фотографии супругов Говоровых и Покрышкиных во время прогулки на лодках, или Коневых, Соколовских, Хрулевых, Чуйковых вместе с их родными и друзьями во время отдыха.

Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский в рабочем кабинете. Дача в Архангельском, 1965 год

Проект министерства обороны подготовило при участии «Фонда памяти полководцев Победы» и фонда «Наследники Победителей», а фотографии были взяты из семейных и личных архивов.