Армия Израиля заявила о крупнейшей с начала конфликта атаке на сектор Газа Фото: REUTERS

Военно-воздушные силы израильской армии при поддержке наземных подразделений минувшей ночью провели крупнейшую с начала нового этапа конфликта операцию против военных целей радикалов из сектора Газа. При этом наземные войска не заходили на территорию анклава. Об этом в пятницу, 14 мая, заявил в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Он сообщил, что этой ночью 160 воздушных судов одновременно атаковали 150 целей на территории сектора в течение 40 минут.

- Ни один израильский солдат в сектор Газа минувшей ночью не входил. Целью атаки была сеть тоннелей, использующихся радикалами для транспортировки и в качестве укрытия, под городом Газа, - отметил представитель израильской армии.

Джонатан Конрикус добавил, что, по последним данным, палестинцы из сектора Газа выпустили по израильской территории с 10 мая более 1,8 тысячи ракет, 430 из которых упали на территории самого палестинского анклава, не перелетев через границу.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа и Израиле опровергли информацию о начале вторжения в регион. Наземные силы армии Израиля до настоящего момента не вторгались на территорию анклава.