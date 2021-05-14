Макрон потребовал вывести войска Азербайджана с территории Армении Фото: REUTERS

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности главы армянского правительства Николом Пашиняном заявил о необходимости немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении. Об этом в пятницу, 14 мая, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

- Глава государства напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении. Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость немедленного вывода войск Азербайджана с территории республики, - говорится в заявлении.

Отмечается, что французские власти надеются на скорейшее урегулирование ситуации на границе двух государств для восстановления стабильности и безопасности в этом регионе через Совет Безопасности ООН.

Ранее и.о. армянского премьер-министра Никол Пашинян заявил, что видит необходимость в коммуникациях с Азербайджаном. По его словам, полное разрешение проблем между странами выгодно обеим сторонам.