Президент IBM: мировой дефицит микросхем может продлиться до 2023 года Фото: Shutterstock

Мировой дефицит микросхем может продлиться до 2023 года. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил президент американской корпорации IBM Джеймс Уайтхерст в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

- Может потребоваться еще год или два, прежде чем мы получим достаточно дополнительных мощностей, чтобы уменьшить все аспекты, касающиеся нехватки чипов. От разработки технологии до введения в строй предприятия, а после выпуск им готовых микросхем проходит значительное время, это все происходит с большой задержкой, - объяснил он.

Мировой дефицит микросхем, который сказался сразу на нескольких отраслях, связан с резко возросшим спросом на бытовую электронику, прежде всего телевизоры, смартфоны и игровые консоли, на фоне пандемии коронавирусной инфекции, а также с ростом спроса на автомобили.

Данная проблема в 2021 году также усугубилась зимними штормами в американском штате Техас, где располагаются крупные предприятия, производящие микросхемы, а также пожаром на предприятии японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17 процентов глобального рынка микросхем.