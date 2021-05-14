Видео задержания бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина опубликовал СК. Фото: кадр из видео

В минувший четверг по подозрению в даче взятки был задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин. В пятницу, 14 мая, российский Следственный комитет в своем YouTube-канале опубликовал видео задержания сына экс-губернатора Самарской области.

Напомним, что Алексей Меркушкин был задержан в столичном аэропорту Шереметьево при попытке улететь в Минск.

- По поручению следователя следственного управления СК по Республике Мордовия при попытке пересечения границы страны задержан бывший заместитель председателя правительства Мордовии - министр целевых программ Алексей Меркушкин. Его подозревают в совершении преступления по части пятой статьи 291 Уголовного кодекса, - говорится в сообщении СК.

По информации следствия, шесть лет назад подозреваемый, который был фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», передал взятку на сумму в семь миллионов рублей управляющему Отделением – Национального Банка по Мордовии Волго-Вятского главного управления ЦБ России. Взятку Меркушкин и его сообщники передали за отзыв предписания банка по итогам инспекционной проверки.

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