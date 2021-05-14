Алина Загитова и Евгения Медведева не вошли в состав сборной России на олимпийский сезон

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В олимпийском сезоне в составе сборной России по фигурному катанию, по предварительным сведениям, не нашлось места для Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Кроме того, нет места в национальной команде и для двукратной чемпионки мира в одиночном катании Евгении Медведевой. Как сообщает "Российская газета", таковы итоги заседания исполкома ФФКР.

В основном составе сборной у женщин - те, кто лучше всех проявил себя в прошедшем сезоне. Это: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. И при этом, даже вернувшаяся к Этери Тутберидзе в "Хрустальный" Алена Косторная пока что находится в "резервном" списке фигуристок сборной России. Компанию ей составляет Елизавета Нугуманова.

Отдельно же оговаривается, что пока у пар и танцев полные списки на данный момент не до конца известны. Отметим, что женское фигурное катание на Олимпиаде 2022 в Пекине пройдет 15 и 17 февраля - сначала будет представлена короткая, а затем произвольная программа. На 20 февраля 2022 года намечены показательные выступления.