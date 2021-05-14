Состояние Илона Маска сократилось на 20 миллиардов долларов после его участия в телешоу Фото: REUTERS

Известный американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск лишился более 20 миллиардов долларов после своего участия в телешоу Saturday Night Live на телеканале NBC. По данным издания Forbes в пятницу, 14 мая, на текущей недели акции компании Tesla упали на 15 процентов.

В результате собственный капитал Илона Маска снизился на 20,5 миллиарда долларов, остановившись на отметке в 145,5 миллиарда долларов на закрытие рынка в минувший четверг.

Несмотря на это, Маск по-прежнему занимает вторую позицию в списке богатейших людей мира, но лишь немного опережает предпринимателя Бернара Арно, который курирует империю из 70 брендов.

Как сообщал сайт kp.ru, во время своего выступления на телешоу 9 мая Илон Маск заявил, что страдает синдромом Аспергера, а также спрогнозировал, что криптовалюта Dogecoin может в скором времени «захватить мир».