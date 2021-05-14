Атаковавшие Сolonial Pipeline хакеры похитили секретные данные у Toshiba Фото: EASTNEWS/AFP

Группа хакеров DarkSide, которая накануне совершила кибератаку на крупнейший американский трубопровод Сolonial Pipeline, объявила, что похитила большой объем секретных данных у французского подразделения электротехнической корпорации Toshiba. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает канал NHK, ссылаясь на сообщение японской компании по кибербезопасности.

По информации издания, заявление хакеров было опубликовано на интернет-сайте, который использует группа DarkSide. В заявлении говорится, что у компании похитили свыше 740 Гб информации, которая касается работе менеджмента и новых бизнес-проектах, а также личные данные сотрудников. Toshiba в настоящее время расследует случившееся.

При этом японская электротехническая корпорация в последнее время уже становилась объектом кибератак, которые приписывали злоумышленникам из Китая.

Ранее руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США Брэндон Уэйлс заявил, что риск катастрофической по своим последствиям кибератаки на Штаты возрастает с каждым днем.