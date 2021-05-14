Центробанк РФ аннулировал лицензию Тексбанка Фото: Анастасия Осипова

В пятницу, 14 мая, Банк России аннулировал лицензию на проведение банковских операций у черкесского Тексбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как уточняется, основанием для аннулирования лицензии у кредитной Тексбанка послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России, в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации.

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, у кредитной организации достаточно имущества для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов. В АО «Тексбанк» назначат ликвидатора.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов Тексбанка занимал 320 место в банковской системе Российской Федерации.

Напомним, в середине апреля Банк России анулировал лицензию на осуществление банковских операций у «Нордеа банка». Основанием для аннулирования лицензии послужило также ходатайство кредитной организации.