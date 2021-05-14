В метро Москвы до конца 2021 собираются запустить оплату проезда по системе Face Pay Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Способ оплаты проезда при помощи системы сканирования лица, так называемого Face Pay, планируют запустить на всех станциях Московского метрополитена до конца 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как уточнил замградоначальника, тестирование системы Face Pay уже несколько месяцев проходит на некоторых станциях метро Москвы. Для этого необходимо будет привязать свои биометрические данные к системе.

«Вы останавливаетесь у бокового правого турникета - обычно он выбирается для тестирования - система вас узнает, за полторы секунды списывает деньги с карты «Тройка» или с банковской карты», - приводит «РИА Новости» слова заммэра, который отметил, что в данном случае вы проходите, «не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего».

Ликсутов отметил, что способ оплаты пассажиров является их выбором и правом. «Наша задача - дать возможность выбора», - добавил он.

По его словам, распознавание лица будет работать, даже если человек надел маску, и на сегодняшний день на всех турникетах столичного подземного метро и Московского центрального кольца (МЦК) уже стоят камеры, которые распознают лица.