В Австралии пассажиры раскупили билеты на рейс «в никуда» в рекордно короткие сроки Фото: REUTERS

В Австралии пассажиры раскупили авиационные билеты на рейс «в никуда» местного перевозчика Qantas к в рекордно короткие сроки. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает CNN.

Бронь всего необычного рейса была закрыта за рекордные 2,5 минуты. После этого сотрудникам авиакомпании пришлось создать лист ожидания.

Полет «в никуда», как назвали его в Qantas, будет длиться три часа. Воздушное судно австралийского перевозчика вылетит из Сиднея, пролетит над городом, а потом поднимется над облаками, чтобы показать своим пассажирам лунное затмение. Затем самолет вернется обратно в аэропорт Сиднея.

Сообщается, что перевозчик сотрудничает с астрономом Ванессой Мосс по разработке оптимальной траектории полета над акваторией Тихого океана. Специалист также будет находится на борту самолета и расскажет пассажирам все о суперлунии.

Напомним, пару дней назад Qantas предложила туристам полюбоваться Луной на рейсе «в никуда» и объявила продажу билетов на воздушное судно. Пассажиры смогут понаблюдать за полным лунным затмением на высоте в 13 километров.