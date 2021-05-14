Завтра в Ельце пройдет шоу-конкурс духовых оркестров и ансамблей барабанщиц

Фото: липецкаяобласть.рф

Чтобы принять участие в состязаниях 15 мая в старинный русский город приедут сорок коллективов из Липецкой, Воронежской, Курской, Рязанской и Орловской областей.

Для духовых оркестров предусмотрены три номинации: «Детские оркестры», «Взрослые любительские оркестры», «Муниципальные оркестры». Музыканты сыграют для судей и зрителей несколько разнохарактерных произведений. Начало конкурса духовых оркестров в 13:00 на улице Мира, 109.

В конкурсе ансамблей мажореток и барабанщиц шесть номинаций: «Классические мажоретки», «Помпон», «Мажорет-шоу», «Марш-парад», «Батон», «Барабанщицы». Начало в 13:00 по адресу: ул. Профинтерна, 2а.

Закрытия конкурса, награждение победителей и лауреатов пройдёт в 17:00. А дальше начнётся самое зрелищное и интересное! Духовые оркестры и ансамбли мажореток проследуют по центральной площади Ельца. Дальше состоится выступление сводного духового оркестра под управлением заслуженного работника РФ Василия Самарина и сводной группы ансамблей мажореток Липецкой области. По всему Ельцу разнесутся звуки «Марша-дефиле» Г. Пучкова, «Гусарского марш» А. Петрова, «Славься» М. Глинки.

«Такие события делают культурную жизнь региона богаче и разнообразнее, создают ощущение праздника, дают возможность жителям и туристам увидеть эффектные выступления», – прокомментировал предстоящее шоу губернатор региона Игорь Артамонов.