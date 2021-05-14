ХАМАС заявило о нанесении удара по химзаводу Израиля Фото: REUTERS

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило, что их беспилотник нанес удар по израильскому химзаводу, который расположен близ границы с Сектором Газа.

Как передает телеканал Al Jazeera, утверждается, что атакованный объект находится в поселении Нир-Оз.

Напомним, новый виток напряженности между Израилем и Палестиной возник произошел в начале этой неделе, поле того, как «Бригады Иззэддина аль-Кассама» выдвинула израильским властям ультиматум с требованием отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После невыполнения требований последовали ракетные удары из сектора Газа по израильским территориям. От Израиля последовали ответные действия.

Как писал сайт kp.ru, представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, в среду, 14 мая, заявил, что военно-воздушные силы израильской армии при поддержке наземных подразделений минувшей ночью провели крупнейшую с начала нового этапа конфликта операцию против военных целей радикалов из сектора Газа. По его словам, этой ночью 160 воздушных судов одновременно атаковали 150 целей на территории сектора в течение 40 минут.