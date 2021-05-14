Правительство России дало регионам возможность быстрее расселять аварийное жилье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое дает регионам государства возможность быстрее расселять аварийное жилье. Документ в пятницу, 14 мая, опубликовали на официальном сайте кабинета министров.

- Данное постановление изменяет порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, которые направляет финансирование в российские субъекты. Изменения позволят регионам получать деньги для расселения на перспективу благодаря тому, что минимальным этапом программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды, - говорится в пояснительной записке к документу.

Такое решение даст возможность ускорить темпы реализации федерального проекта по обеспечению сокращения непригодного для проживания жилья в России.

Напомним, 12 мая, премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Государственной думы после выступления с отчетом о работе правительства, сообщил, что план расселения аварийного жилья в стране выполнен более чем на 200 процентов в 2019 и 2020 годах.