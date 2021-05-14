В Белоруссии намерены ограничить законодательную функцию президента

В Белоруссии планируют ограничить законодательную функцию президента Фото: Евгения ГУСЕВА

В Белоруссии планируют ограничить законодательную функцию президента, исключив возможность издания главой государства декретов, имеющих силу закона. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил председатель Конституционной комиссии и руководитель Конституционного суда республики Петр Миклашевич.

Он объяснил, что это планируется сделать для более полной реализации парламентом законодательной функции.

- Следует исключить из конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту некоторых законодательных функций, в частности полномочий на издание декретов, имеющих силу закона, и издание главной государства по своей инициативе либо по предложению кабмина в силу особой необходимости временных декретов, - сообщил Петр Миклашевич в ходе заседания Конституционной комиссии.

Как писал сайт kp.ru, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что выступает против «размывания» полномочий президента республики при проведении конституционной реформы.