Роберт де Ниро прервал съемки в фильме Скорсезе из-за травмы ноги

Роберт де Ниро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый голливудский актёр Роберт Де Ниро получил травму ноги в Оклахоме, куда приехал сниматься в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», и из-за полученной травмы он был вынужден вернуться домой - в Нью-Йорк.

Как передает портал TMZ, Де Ниро получил травму не во время съёмочного процесса, однако в какой именно ситуации произошло повреждение, не уточняется. На сегодняшний день актер уже вылетел в Нью-Йорк, где в пятницу, 14 мая, собирается посетить врача.

Отмечается, что травма артиста не повлияет на съемочный процесс, поскольку все сцены с Де Ниро уже отсняты, но пока не сообщается, оправится ли актёр в Оклахому после восстановления.

Фильм «Убийцы цветочной луны» создан по одноимённому произведению Дэвида Гранна, который рассказал историю, развернувшуюся в 1920-х годах вокруг индейского племени осейдж, проживающего в американском городе Оклахома. Главные роли в картине исполняют Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.