Депутат ЕП выразил обеспокоенность случаями вакцинации европейцев в других странах

В ЕС обеспокоены тем, что граждане делают прививки от коронавируса не одобренными союзом вакцинами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Европарламента от Италии Иньяцио Коррао выразил обеспокоенность по поводу того, что европейцы делают прививки от коронавируса в странах, которые не входят в европейское объединение. Политик отметил, что некоторые граждане Евросоюза вынуждены проходить вакцинацию, например, в Сербии из-за того, что в их родных странах идет задержка кампании вакцинации.

«С учетом того, что применяются вакцины, еще не получившие одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам, такие как «Спутник V» и Sinovac (вакцина производства китайской компании – прим. ред.), упомянутый пример вызывает ряд вопросов», — цитирует слова парламентария RT.

Напомним, в мае Сербия стала первой страной в Европе, которая начала производить российскую вакцину «Спутник V» (пока на стадии расфасовки). Ожидается, что до конца текущего года страна перейдет к производству полного цикла.

Еще раньше Венгрия назвала «Спутник V» самой эффективной вакциной от коронавируса. Местные ученые сравнили российский препарат с вакцинами Pfizer/BioNTech и Astrazeneca, передает телеканал «360».