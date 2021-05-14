Финальный матч Лиги чемпионов 2023 года перенесен из Мюнхена в Стамбул Фото: Иван МАКЕЕВ

Финальный матч Лиги Чемпионов 2023 года по футболу пройдёт в Стамбуле, хотя ранее его должен был принять немецкий Мюнхен.

О переносе финала сообщает агентство Anadolu Ajansi. Кроме того, сообщается, что Стамбул может принять у себя матч Суперкубка УЕФА 2023 года, который должен был пройти в Белфасте. Однако на сегодняшний день официальных заявлений пока не было.

Ранее УЕФА уже перенесла финал Лиги Чемпионов, однако это произошло с матчем текущего сезона, который перенесли из Стамбула в Порту. Такое решение Ассоциация приняла из-за непростой ситуации с коронавирусной инфекцией в Турции, а также объявлением правительства Великобритании о включении страны в «красный список» по коронавирусу.

Напомним, финал Лиги чемпионов в 2023 году должна была пройти в Мюнхене на «Альянц-Арене». В 2022 году финальный матч Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».