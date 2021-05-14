Регионы России смогут получить бюджетные кредиты без погашения займов 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские регионы в этом году получат возможность взять новые бюджетные кредиты без погашения займов 2020 года. Речь в документе идет о краткосрочных бюджетных кредитах, которые выдаются на срок до 240 суток. Такое постановление в пятницу, 14 мая, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте правительства.

Такое решение приняли в рамках поручения президента России Владимира Путина, который в своем послании парламенту поставил правительству задачу представить комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов российских регионов.

- Одно из мер станет продление сроков погашения бюджетных кредитов, предоставленных субъектам в декабре минувшего года для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Эти кредиты будут пролонгированы до 2029 года включительно. Кроме того, постановлением Мишустина исключаются требования о погашении таких кредитов, что было необходимым условием для получения новых займов в текущем году, - говорится в сообщении кабмина.

Данные изменения будут внесены в бюджетное законодательство России в ближайшее время.