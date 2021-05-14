Совфед: РФ примет все усилия для разрешения палестино-израильского конфликта

Константин Косачев. Фото: Евгения ГУСЕВА

Москва, как посредник в ближневосточном урегулировании, предпринимает дипломатические усилия на всех уровнях на фоне обострения ситуации конфликта между Палестиной и Израилем. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, ситуация в зоне палестино-израильского конфликта достигла кульминации. Он отметил, что с палестинской стороны идут ракетные обстрелы, а израильская армия задействовала наземные силы.

«Хотя пока отрицается сам факт начала сухопутной операции Израиля в секторе Газа - все это свидетельствует о том, что "горячая фаза" уже наступила», - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Косачев считает, что от «голоса» России в этом конфликте «зависит многое». «А потому дипломатические усилия сейчас предпринимаются на всех уровнях. Посмотрим, чем можно помочь средствами парламентской дипломатии», - добавил он.

Напомним, новый виток напряженности между Израилем и Палестиной возник произошел в начале этой неделе, после того, как израильские власти требованиям ХАМАС не отвели полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Из сектора Газа начались ракетные обстрелы по израильским территориям. От Израиля последовали симметричные ответные действия.

Как писал сайт kp.ru, представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, в среду, 14 мая, заявил о крупнейшей с начала нового этапа конфликта операции против военных целей радикалов из сектора Газа. По его словам, этой ночью 160 воздушных судов одновременно атаковали 150 целей на территории сектора в течение 40 минут. Позже ХАМАС заявило о нанесении удара по израильскому химзаводу.