Мишусти призвал отказаться от односторонних санкций

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем призвал принять меры по сдерживанию протекционизма в мире, а также к отказу от односторонних санкций.

Глава российского правительства обратил внимание на то, что «наряду с защитой жизни и здоровья людей» ООН также должна объединять усилия международного сообщества в преодолении и экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции, отметив необходимость обеспечить эффективное сотрудничество торговой системы и «предпринять конкретные меры по сдерживанию протекционизма, отказу от односторонних экономических санкций».

Мишустин указал и на то, что коронавирус показал, какое большое значение имеют совместные скоординированные действия государств-членов организации.

Премьер-министр напомнил, что Россия первая в мире разработала и зарегистрировала вакцину от коронавируса, и предложила препарат всем своим партнерам по линии ООН, а также «Группы двадцатки», БРИКС и ШОС. Кроме того, страна предложила «наладить конструктивное взаимодействие и обеспечить массовую вакцинацию населения».