Юрист назвала универсальный способ защиты себя от долгов супруга Фото: Shutterstock

Адвокат, заместитель председателя комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина назвала универсальный способ, который поможет защититься от долгов супруга.

По закону делится не только имущество, нажитое в браке, но и долги. Они тоже считаются совместными. Но как быть если один из супругов даже не подозревает, что у второго имеются внушительный финансовые обязательства перед кредиторами?

Чтобы не оказаться в такой ситуации, нужно задуматься о заключении брачного договора. Документ определит прав и обязанности супругов по поводу имущества, в том числе кредитных обязательств. В нем можно прописать, кто и за что отвечает и какие финансовые обязательства несет.

При заключении кредитного договора, кредитора необходимо уведомлять о наличии данного документа, в противном случае его могут не учесть.

- Супруг потеряет право ссылаться на положения брачного договора и будет вынужден отвечать по обязательствам так, как будто договора не было вовсе. То есть, есть кредитор может взыскать долг одного супруга с обоих при определенных обстоятельствах, — пояснила юрист в беседе с NEWS.ru.

Эксперт отметила, что целесообразно подписывать договор до вступления в брак. Подписание такой бумаги перед разводом или банкротством повысит риск на ее оспаривание кредитором.

- Если в документе будет существенная диспропорция по долговым обязательствам между супругами, то это тоже повод для оспаривания. Нужно понимать, что документ – это не повод ухода от долгов, - заключила адвокат.

Кстати, если от кредитора скрыть наличие договора, то он может потребовать вернуть средства на основании вновь открывшихся фактов.