Сенатор Рязанский поддержал идею введения нового пособия для пенсионеров

В Совфеде поддержали идею введения нового пособия для пенсионеров Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение ввести новое пособие для пенсионеров – компенсацию для приобретения средств индивидуальной защиты. Политик отметил, что маски и перчатки россияне уже носят больше года, и такие денежные выплаты станут хорошим подспорьем для пожилых людей.

«Действительно, в течение уже длительного времени нужны средства индивидуальной защиты. А они все-таки не дешевые и стоят денег. Я бы поддержал это решение», — цитирует сенатора RT.

Также политик выступил со встречным предложением и отметил, что можно было бы выдавать долгосрочный запас масок и перчаток всем, кто приходи на вакцинацию от коронавируса.

Напомним, ранее ввести новое пособие для пенсионеров предложили в Госдуме. Депутат Иван Сухарев предложил единовременно выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей на приобретение средств индивидуальной защиты от коронавируса, передает РИАМО.