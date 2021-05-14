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Экономика14 мая 2021 12:21

Ростуризм проконтролирует цены на детский отдых после запуска программы кешбэка

Программа будет способствовать повышению спроса на детские путевки
Ксения АНУФРИЕВА
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Ростуризм проконтролирует цены на детский отдых после запуска программы кешбэка

Ростуризм проконтролирует цены на детский отдых после запуска программы кешбэка

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Специалисты Ростуризма будут контролировать ситуацию с ценами на детский отдых на территории России после запуска программы детского туристического кешбэка. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в ходе совещания Минпросвещения с российским регионами по поводу безопасности и занятости детей летом этого года.

Руководитель Ростуризма отметила, что программа кешбэка будет способствовать повышению спроса в данной области, а в такой недобросовестные участники рынка могут начать намеренно завышать стоимость на отдых.

- В настоящее время все цены лагерей на летние смены уже опубликованы. Путевки с кешбэком и без должны продаваться по одинаковой цене. Мы будем контролировать эту ситуацию. Хотела бы обратиться к министерствам с просьбой также оказать в этом содействие и оперативно реагировать, - подчеркнула Зарина Догузова.

Напомним, член думского комитета Светлана Бессараб накануне поддержали введение в России детского туристического кешбэка, отметив, что данная программа решит сразу несколько актуальных проблем, в том числе поддержит туристическую отрасль.