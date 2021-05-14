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В мире14 мая 2021 12:29

Зеленский прокомментировал домашний арест Виктора Медведчука

Президент Украины заявил, что депутата лишил возможности «наносить разрушительный вред нацбезопасности»
Ксения АНУФРИЕВА
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Зеленский прокомментировал домашний арест Виктора Медведчука

Зеленский прокомментировал домашний арест Виктора Медведчука

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал решение киевского суда поместить под домашний арест главу политического совета местной партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

- Медведчука с помощью законных инструментов лишили возможности наносить разрушительный вред государственной безопасности Украины, - написал украинский президент в колонке для издания "Фокус".

Напомним, главу политического совета украинской партии ОПЗЖ обвиняют в государственной измене. Прокурор требовал взять депутата Верховной Рады под стражу с правом внесения залога на сумму более чем в 10,5 миллиона долларов, однако суд отказал обвинению: вместо этого Виктора Медведчука поместили под домашний арест.

Как писал сайт kp.ru, сегодня партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявила, что план украинских властей отправить Медведчука за решетку провалился, а избранная судом мера пресечения в отношении политика является результатом беспрецедентного политического давления на суд со стороны официальных властей.