Муж пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом рассказал, как им помогает блогер Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Блогер Эдвард Бил, который устроил крупное ДТП на Садовом кольце 1 апреля 2021 года, не отказался от своих слов и действительно помогает пострадавшим.

Сильнее всего в этой аварии досталось Марии Артемовой, ее врачи собирали буквально по кусочкам. Женщине пришлось пережить множество операций и еще столько же впереди.

Супруг пострадавшей Константин подтвердил, что блогер помогает семье. В подробности он вдаваться не стал, так как идет следствие и разглашать детали участникам процесса запрещено.

- Во всяком случае слово он свое держит, за что ему уважение. Огромную часть проблем он с меня снял. Дышать стало легче. Это (выплата компенсации — прим. ред.) долгий процесс, - отметил собеседник телеканала «360».

Недавно Мария перенесла третью операцию. После хирургического вмешательства появились сильные боли.

- Она вся изрезана и исколота, смотреть тяжело. Нас операции будут преследовать еще долго, - рассказывает мужчина.

Например, титановую спицу, которую пациентке вставили в ногу, вытащат только через полтора года.

По словам врачей, в течение ближайших полугода или даже больше Артемовой нельзя будет даже пытаться вставать на ноги. Все это время нагрузка будет на руки. В том числе, когда ей придется пересесть на коляску.

Громкой аварии в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била уже почти полтора месяца. Все это время 25-летний пранкер-«беспредельщик» находится под домашним арестом, а чудом выжившая после того ДТП женщина - в больнице.

Корреспонденту «Комсомольской Правды» удалось побеседовать с Марией Артемовой по телефону.