Евгения Медведева порадовала фанатов заявлением о карьере после непопадания в сборную России

Евгения Медведева твердо намерена дальше продолжать работу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 14 мая, стало известно, что в составе сборной России по фигурному катанию на следующий сезон не будет Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Эти фигуристки - главные звезды Олимпиады-2018. И шансы увидеть их теперь на Играх 2022 года - минимальны. У себя в личном Инстаграме фигуристка Евгения Медведева прокомментировала тот факт, что она не попала в сборную России на олимпийский сезон 2021/2022 годов.

- Мое отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип. Но фигурное катание - вид спорта, где очень быстро все меняется, - написала у себя в личном Инстаграме фигуристка.

Женя настроена позитивно в плане своих дальнейших перспектив. Следующим словам уже порадовались фанаты фигуристки в социальных сетях:

- Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон, другой, потом вернуться и добиться результатов. И таких примеров в мире фигурного катания было много. Поэтому я нормально отнеслась к решению Федерации и не планирую бросать тренировки.

Последний раз Евгения Медведева принимала участие в соревнованиях в декабре 2019 года на чемпионате России в Красноярске. Она снялась с турнира после проблем с экипировкой.