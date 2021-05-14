Песков заявил о продолжении работы по совершенствованию оборота гражданского оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа по совершенствованию оборота гражданского оружия на территории России будет продолжаться. Об этом в пятницу, 14 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Напомним, в ходе совещания в минувший четверг руководитель Росгвардии Виктор Золотов представил президенту России Владимиру Путин предложения по ужесточению требований к получению оружия.

- Работа в данном направлении будет продолжаться, - отметил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, устроил ли Путина доклад, и считают ли в Кремле предложенные меры достаточными.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне после доклада главы российской Федеральной службы безопасности о стрельбе в казанской школе, в результате которой 11 мая погибли девять человек, президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия в государстве.