Риэлтор объяснил, как поднять стоимость жилья на 10-15 процентов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Каждый, кто задумывается о продаже жиль, мечтает сделать это подороже. Эксперт по недвижимости Иван Солдатенков объяснил, как можно повысить стоимость своих квадратных метров на 10-15 процентов.

Увеличению стоимости недвижимости способствует недавно проведенный ремонт. Не лишним будет обновить в квартире мебель, технику.

Но прежде, чем решаться на такие манипуляции стоит провести калькуляцию расходов, иначе они могут превысить дополнительную прибыль.

- Стоимость жилья поднимается за счет повышенной готовности для будущего покупателя. Меняется мебель, ставится новая кухня, техника, делается предпродажная подготовка или вообще ремонт полноценный, - советует в беседе с NEWS.ru Иван Солдатенков, эксперт по недвижимости.

В некоторых случаях не лишним будет облагородить подъезд. Это тоже важный фактор для покупателя.

- Дополнительная прибыль может составить 10-15% от первоначальной цены. Но здесь много факторов, которые оказывают влияние. Например, тип дома, в котором расположена квартира, - советует эксперт.