Кремль: Пашинян не просил Путина о помощи в связи с конфликтом на границе с Азербайджаном

Никола Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе телефонного разговора, состоявшегося в пятницу, 14 мая, и.о. армянского премьер-министра Никола Пашинян не просил президента России Владимира Путина о помощи в связи с обострением конфликта на границе Азербайджана и Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Помощи Пашинян не просил. Конечно же, армянская сторона выражала крайнюю обеспокоенность ситуацией на границе. Эта обеспокоенность была разделена президентом Путиным», - заявил представитель Кремля, отметив, что российский лидер указал на необходимость выполнения всех положений трехсторонних договоренностей.

Как писал сайт kp.ru, в ходе состоявшегося телефонного разговора стороны обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Президент России подтвердил настрой на поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе. Кроме того, Пашинян выразил признательность российскому лидеру, а также высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия для решения проблем мирным путем.

Напомним, в минувшую среду, 12 мая, Минобороны Армении сообщило о попытках вооруженных сил Азербайджана провести «определенные работы» в одном из приграничных районов страны. Вечером того же дня Пашинян заявил, что азербайджанские военные пересекли армянскую границу, пройдя вглубь территории на 3,5 км.