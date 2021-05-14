РФ уведомила посольство США о намерении отложить запрет на найм иностранных граждан

РФ уведомила посольство США о намерении отложить запрет на найм российских граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти уведомили посольство США в Москве о намерении отложить введенный ранее запрет на найм иностранных граждан. Об этом сообщили в американской дипмиссии.

«Российское правительство проинформировало посольство США в Москве о своем намерении отложить запрет на прием на работу иностранных граждан представительством США в России», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США.

Как уточняется, в связи с принятыми мерами до понедельника, 16 июля, американское посольство в Москве временно возобновляет обычные услуги для граждан США, включая паспортные услуги, а также консульские отчеты о рождении за границей и ограниченные нотариальные услуги.

Кроме того, диппредставительство займется выдачей иммиграционных виз в приоритетных и экстренных случаях, однако о возобновлении выдачи неиммиграционных виз россиянам не сообщается.

Напомним, после введении запрета на найм иностранных граждан американское посольство сообщило о сокращении штата сотрудников на 75 процентов. Дипмиссия сообщила, что с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, а «в обозримом будущем» не будет предоставлять нотариальные услуги, а также консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Кроме того, посольство США не будет выдавать визы россиянам.