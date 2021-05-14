РФ предложила свою вакцину от ковида всем партнерам по линии ООН, G20 и других объединений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которая прошла в Доме правительства в Москве, заявил, что РФ предложила свою вакцину от ковида всем партнерам по линии ООН, группы "двадцати" и других объединений.

Премьер напомнил, что российские ученые первыми в мире разработали и зарегистрировали вакцину от коронавируса.

"Мы ее предложили всем партнерам по линии ООН, "двадцатки", БРИКС и ШОС. И предложили наладить конструктивное взаимодействие, обеспечить массовую вакцинацию населения", - сказал Мишустин.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава России, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.

Первой вакциной для профилактики коронавируса стал "Спутник V". Его эффективность подтверждена на 96%. О третьей фазе клинических испытаний препарата ранее написал старейший научный журнал Lancet. Вакцина центра имени Гамалеи уже зарегистрирована по ускоренной программе в 65 странах мира.