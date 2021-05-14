Кремль: Россия не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Москва следит за развитием событий вокруг лидера украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что Кремль не собирается вмешиваться, но хочет быть уверен, что это не политическая «охота на ведьм».

«Разумеется, мы смотрим, как развиваются события в Украине, разумеется, мы, еще раз повторяю, никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм», - отметил представитель Кремля, добавив, что необходима уверенность и в том, что это не зачистка «политического поля» для освобождения от конкурентоспособных политических сил.

Напомним, генпрокуратура Украина заявила, что Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Во вторник, 11 мая, в доме депутата в Киеве, а также в офисе его партии проводились обыски. Политик назвал все обвинения «политической расправой», однако заявил, что не собирается прятаться от правосудия и готов принимать участие во всех следственных действиях в рамках закона.

Как писал сайт kp.ru, прокурор требовал взять Медведчука под стражу с правом внесения залога на сумму более чем в 10,5 млн долларов, но суд отказал обвинению, поместив его под домашний арест. Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» заявила, что решение суда является результатом беспрецедентного политического давления со стороны официальных властей.