Ведущего программы «До и после полуночи» Владимира Молчанова экстренно госпитализировали в Москве Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Москве экстренно госпитализировали ведущего программы «До и после полуночи» Владимира Молчанова. По предварительным данным, 70-летнему журналисту предстоит операция.

Новости о госпитализации телеведущего появились 14 мая. Источник Пятого канала сообщил, что у журналиста диагностировано тяжелое заболевание. Врачи готовятся к операции, пациенту предстоит пройти дополнительное обследование.

Более подробно о причинах госпитализации не сообщается.

Владимир Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве. После окончания учебы в МГУ начал работать на телевидении.

Зрителю знаком по целому ряду программ, в том числе как автор и ведущий «До и после полуночи», «Время», «120 минут». Многократный лауреат премии «ТЭФИ».

В 2015 году, когда легендарному телеведущего исполнялось 65 лет, он делился с kp.ru, что не собирается уходить на заслуженный отдых.

- Я преподаю, работаю каждую субботу на классической радиостанции «Орфей». Довольно много работаю на сцене, у меня уже две программы с разными оркестрами: «Утесов навсегда» с «Тромбон-шоу», - рассказывал Владимир Молчанов.