Космический удар: На Земле произошла мощная магнитная буря

На Земле произошла мощная магнитная буря. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зафиксировали вечером 12 мая крупнейшую с 2019 года магнитную бурю на Земле. Уровень геомагнитных возмущений на пике достиг семи из девяти.

"Фактически, Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар. Природа события сейчас, спустя полтора дня, пока недостаточно ясна. На Солнце не происходило никаких заметных событий", — сказано в сообщении пресс-службы института.

Ученые рассказали, что бури такого масштаба могут заметно воздействовать на энергетические системы, запросто сносить космические аппараты с орбиты, а также вызывают проблемы в спутниковой навигации и работе радиосвязи.

На данный момент специалисты заверили, что обстановка наладилась. По словам ученых, Солнце к этой буре не имеет отношения, вспышечная активность светила находится на низком уровне.