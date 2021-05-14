Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 мая 2021 13:53

Космический удар: На Земле произошла мощная магнитная буря

Природа события пока не разгадана, на Солнце вспышек не было
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
На Земле произошла мощная магнитная буря.

На Земле произошла мощная магнитная буря.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зафиксировали вечером 12 мая крупнейшую с 2019 года магнитную бурю на Земле. Уровень геомагнитных возмущений на пике достиг семи из девяти.

"Фактически, Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар. Природа события сейчас, спустя полтора дня, пока недостаточно ясна. На Солнце не происходило никаких заметных событий", — сказано в сообщении пресс-службы института.

Ученые рассказали, что бури такого масштаба могут заметно воздействовать на энергетические системы, запросто сносить космические аппараты с орбиты, а также вызывают проблемы в спутниковой навигации и работе радиосвязи.

На данный момент специалисты заверили, что обстановка наладилась. По словам ученых, Солнце к этой буре не имеет отношения, вспышечная активность светила находится на низком уровне.